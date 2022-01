Man komt vrij, steelt auto en vliegt daarmee uit de bocht

Een 29-jarige man uit de gemeente Leeuwarden die zaterdagochtend net was vrijgelaten door de politie, is direct daarna weer de fout ingegaan. De politie kwam hem diezelfde ochtend opnieuw op het spoor nadat hij met een gestolen auto uit de bocht was gevlogen.

De man werd zaterdag in de vroege ochtend aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. De politie zond hem heen, waarna hij rond 07.00 uur bij een bedrijfspand op de Holstmeerweg in Leeuwarden een auto stal. De politie herkende hem op camerabeelden. Even later, rond 09.10 uur, kreeg de politie een melding dat een auto op de toerit Drachtsterweg naar de Wâldwei uit de bocht was gevolgen. Dat bleek dus diezelfde man.

De verdachte werd met letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe zwaar hij gewond is geraakt, kon de politie niet zeggen. De politie onderzoekt de zaak en heeft een proces verbaal tegen de verdachte opgemaakt.