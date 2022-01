Rijscholen blijven open tijdens lockdown, maar rijexamen wordt strenger

Sinds de start van de coronacrisis hebben rijscholen veel last gehad van de maatregelen om het virus in te perken. De ene na de andere golf aan besmettingen zorgde ervoor dat de lessen continu moesten worden stopgezet. Niet de beste manier om het besturen van een auto of scooter onder de knie te krijgen. Daarnaast liepen ook de wachttijden voor het halen van het auto of scooter rijbewijs flink op. Gelukkig mochten de rijlessen deze keer wél doorgaan tijdens de lockdown en dat betekent dat leerlingen ook vlotter hun rijexamen kunnen doen en het rijbewijs kunnen halen. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) wil het nu echter moeilijker gaan maken voor kandidaten.

Rijscholen blijven open

Veel mensen met contactberoepen moesten vanaf 19 december stoppen met hun werkzaamheden. Niet-essentiële winkels moesten de deuren sluiten, net als de horeca, bioscopen en sportscholen. Verrassend genoeg hoorden rijscholen dit keer niet in dat rijtje thuis. Een opluchting voor veel jongeren, die het tijdens coronacrisis al zwaar genoeg hebben met alle beperkende maatregelen.

Geen theorielessen

Hoewel de rijlessen dus door mogen gaan, is het halen van je auto of scooter rijbewijs nog steeds een iets grotere uitdaging dan normaal gesproken. Onder andere in de regio Haaglanden is er nog steeds sprake van flinke wachtlijsten voor het afleggen van het theorie-examen. Leerlingen die hun scooter rijbewijs in Den Haag willen halen moeten dus nog even geduld hebben, of uitwijken naar een andere CBR-locatie. De overheid meldt op de website dat het volgen van een klassikale auto of scooter theorie cursus helaas nog niet is toegestaan. Wie zijn auto of scooter rijbewijs wil halen, zal de verkeersregels grotendeels zelf moeten leren. Wel is het inmiddels dus weer toegestaan om een theorie-examen af te leggen.

Slagingskans verhogen en wachttijden verkorten

Daarnaast wil het CBR de slagingskans verhogen en de wachttijden verkorten door het moeilijker te maken voor kandidaten om te mogen afrijden. CBR-directeur Alexander Pechtold stelt in De Telegraaf dat er in de toekomst goedkeuring van twee rijscholen nodig is voordat een leerling zijn rijexamen mag afleggen. Per jaar zouden er 3.000 examens worden afgebroken omdat leerlingen te snel naar een rijexamen worden gestuurd. Het lijkt hem een verstandig idee dat een leerling eerst door twee scholen wordt beoordeeld op rijvaardigheid.

Pilot

‘‘Dus je lest bij rijschool A en als jouw instructeur vindt dat je klaar bent om af te rijden, dan neem je een les bij rijschool B die ook een akkoord moet geven dat je geschikt bent om op te gaan voor een examen”, legt Pechtold uit. Pas daarna kan een datum worden geprikt voor het rijexamen. Als het aan Pechtold ligt wordt het plan zo snel mogelijk ingevoerd en is een politiek besluit voor deze maatregel niet nodig. ‘‘We draaien er al een pilot mee.’’

Examenachterstanden wegwerken

Alle examens en toetsen bij het CBR moesten tijdens eerdere lockdowns worden afgezegd, waardoor er grote examenachterstanden zijn ontstaan. De organisatie probeert om die reden op allerlei manieren de achterstand weg te werken.