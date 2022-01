4x Interieurtrends van 2022

Mocht je nog niet uitgeklust zijn na de lockdowns van 2020 en 2021, dan kun je altijd nog je interieur een nieuwe look geven. Vtwonen heeft voor het aankomende jaar vier interieurtrends op een rijtje gezet die je een eind op weg kunnen helpen. Handig voor iedereen die op zoek is naar wooninspiratie!

1. Inspiratie uit de natuur

Tijdens de coronacrisis hebben we meer thuisgezeten dan ooit, waardoor we anders zijn gaan kijken naar hoe en waar we wonen. Veel mensen sloegen aan het klussen om hun ideale thuis te creëren. Ook verlieten steeds meer mensen hun kleine woning in de stad voor een groter huis met tuin. Het verlangen naar meer groen maakt dat we ook in huis meer dan ooit de natuur opzoeken. Zowel in kleuren en materialen, als in meubels die voor rust zorgen.

Zo wordt de kleur ‘linnen’ bijvoorbeeld steeds populairder, wat mooi terug kan komen in de badmeubels. Ook het countryhouse-gevoel met rijke stoffen en gedurfde behangpatronen lijkt in 2022 een echte trend te worden. Je kunt je huis daarnaast snel groener maken door wat kamerplanten aan te schaffen. In 2022 zullen mensen echter ook steeds vaker kiezen voor grote planten en bomen.

2. Simpel en rustig

In 2021 werden veel mensen opnieuw op de proef gesteld op het gebied van flexibiliteit. Het jaar stond in het teken van veranderingen qua maatregelen tegen corona, onzekerheden en stress. Er is behoefte aan rust, en bij het meubels kopen kun je daar rekening mee houden. Eenvoud staat centraal, maar ook naar warmte. Denk aan materialen als hout, die je niet alleen voor de meubels en voor de vloer kunt gebruiken, maar ook tegen de wand. Van grenen tot walnoot, alles kan. Net zoals het mixen van verschillende soorten hout.

Bang voor het blokhuteffect of wordt het een beetje te veel? Dan kun je de overload aan hout doorbreken door een vloerkleed neer te leggen, kamerplanten in de ruimte te plaatsen, of door bijvoorbeeld te kiezen voor een blikvanger. Simpel en rustig hoeft daardoor niet saai te betekenen.

3. Lampen, lampen en nog eens lampen

Een lamp hoeft niet alleen functioneel te zijn, maar kan ook als een waar kunstobject gezien worden. Zo kun je kiezen voor grote tafellampen met een opvallende lampenkap als blikbanger, maar als je meer van minimalistisch houdt dan kan een sobere lamp ook een uniek effect geven.

4. Tweedehands

Het lijkt erop dat veel mensen in 2022 vintage meubels zullen omarmen. Iedere kras, buts en net-niet rechte lijn straalt een stoere look uit. Verweerde materialen zoals brons en tin zijn ook helemaal van nu. Wanneer de coronamaatregelen het toelaten, kun je je hart ophalen bij tweedehands winkels en kringlopen. Ook kun je genoeg mooie vondsten doen op vintage- en vlooienmarkten.