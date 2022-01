Cultuursector pleit voor latere sluitingstijden

De cultuursector is blij waarschijnlijk weer open te mogen, maar pleit voor latere sluitingstijden dan het tijdstip van 22.00 uur dat in de uitgelekte plannen voor het versoepelen van de coronaregels wordt genoemd. Dat is om pieken in vervoers- en bezoekersstromen te vermijden, aldus Jan Zoet, voorzitter van de Taskforce cultuursector. Deze organisatie vertegenwoordigt ruim vierhonderd organisaties en makers uit de creatieve en culturele sector.

Volgens Zoet rekent het publiek op bekende aanvangstijden en ligt de duur van een voorstelling vast. “Musicals en oratoria bijvoorbeeld zijn niet voor 22.00 uur afgelopen en kunnen niet worden ingekort”, aldus Zoet. Bovendien leidt een latere sluitingstijd volgens hem tot een betere spreiding van vervoers- en bezoekersstromen.

Verder vindt de taskforce dat er gewerkt moet worden met een bezetting van 75 procent. In de uitgelekte versoepelingen lijkt het erop dat er maximaal 1250 mensen een zaal in mogen. Dinsdagavond worden de definitieve versoepelingen tijdens de coronapersconferentie bekendgemaakt.