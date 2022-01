De beste speakers van 2022

Dankzij de lockdown heeft Nederland de huisfeestjes ontdekt. De app ‘Amigos’, bedoeld om sociale activiteiten te organiseren, is massaal gedownload de afgelopen weken. De vraag naar speakers, discoballen en andere do-it-yourself-feestartikelen is zelden zo groot geweest. Maar ook als je geen thuisfeestjesmens bent is de kans groot dat je op zoek bent naar goede speakers: omdat je nu ook thuis het bioscoopeffect wil, goede muziek wil luisteren of simpelweg zodat je je zoomgesprekspartner beter kan verstaan.

Al die factoren bij elkaar maken dat er veel meer vraag is naar speakers dan voorheen. Tel daar nog eens het beperkte aanbod bij op dankzij het wereldwijde chiptekort en je begrijpt: daar worden we hebberig van. Maar welke speaker wil je hebben, als je die te pakken kan krijgen?

Party-speakers

De belangrijkste vraag om mee te beginnen is de vraag waar je de speaker voor wil gebruiken. Is de speaker inderdaad bedoeld voor een feestje? Dan wil je natuurlijk iets groters dan gemiddeld, al dan niet met lichteffecten en het liefst een beetje mooi vormgegeven. Volgens het stuk Top 5 beste party speakers van top5bestekopen.nl is de JBL Partybox voor die groep by far het populairst op het moment.

Een speaker voor onderweg

Heb je geen zin in een feestje, maar wil je wel graag je speaker overal kunnen gebruiken? Dan wil je in ieder geval graag een draadloos apparaatje. Het liefst één met een accu die wat langer meegaat en niet zwaarder is dan nodig. Volgens onderzoek van de Consumentenbond komt de JBL Charge 4 dan het beste uit de test. De ‘Ultimate Ears WONDERBOOM’ kreeg van hen het oordeel ‘Beste Koop’.

Smart speakers

Wil je graag een speaker die niet alleen maar muziek afspeelt, maar ook met je meedenkt? Dan kom je terecht in de wereld van de smart speakers, ofwel: die van Sonos, Amazon, Apple en Google. De ontwikkelingen daar volgen elkaar snel op. Ze vliegen elkaar dan ook regelmatig in de haren – Google mag inmiddels bepaalde speakers niet meer naar de VS importeren, omdat de technologie in die speakers gejat zou zijn van Sonos. Ook moet ze bepaalde functies eruit verwijderen.

Google versus Sonos

Maar ondanks al het gedoe (of misschien dankzij) blijft de slimme luidspreker onverminderd populair. Het geluid van sommigen schijnt niet geweldig te zijn – zoals dat van de ‘Google Nest Audio’ – maar het smart-element maakt een hoop goed. Het nestje van Google is bijvoorbeeld wel heel goed in spraakherkenning en geeft snelle, heldere antwoorden op al je vragen. De echte liefhebbers van (smart)speakers kiezen meestal voor de Sonos One. Daarop kan Alexa of de Google Assistant ook gewoon gebruikt worden, maar het geluid is stukken beter. Klein minpuntje: dat kost wel wat.

Speakers voor je thuisbioscoop

Wil je gewoon old skool een speaker om op je televisie aan te sluiten? Dan ben je op zoek naar een soundbar of ouderwetse, rechtopstaande ‘surround speakers’. Die speaker(s) kan je aansluiten via bluetooth of wifi, maar soms ook nog gewoon via een draadje. Welke eisen je verder mag stellen, ligt een beetje aan je budget. In de low-budget categorie zijn de reviews lovend over de Samsung HW-T420/XN. De groep die wat meer te besteden heeft, kiest vaak voor de JBL Bar 5.1. En als je dat bedrag wil verdubbelen komen we weer uit bij Sonos, de Sonos Arc in dit geval.