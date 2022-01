Het weer met Piet Paulusma

Vanmorgen kan het nog wat nevelig worden en de temperaturen gaan eerst nog iets dalen. Overdag bewolking en vrijwel overal de zon. Overdag 6 of 7 graden. De wind is zwak of hooguit matig en komt uit zuidwest tot zuidoost.

Vanavond en de komende nacht is er uitgebreid lichte vorst van rond -1 tot -3 graden. Grondvorst tot -5 graden. Mist tot dichte mist en plaatselijk zeer dichte mist. Gladheid! Tijd inruimen voor het autoruiten krabben.

Dinsdag eerst kans op mist en dichte mist met lichte vorst en gladheid. De mist kan het lang volhouden tot zelfs de gehele dag. Vooral in het westen en zuiden in de ochtend nog wel (even) de zon. In de middag in het zuiden van Limburg even de zon. Overdag 3 tot 5 graden. In de gebieden met blijvend mist nog een lagere temperatuur. De wind uit zuid tot zuidwest is zwak of matig. In de avond en nacht mist en temperaturen rond of iets boven nul. Kans op gladheid.

Woensdag tot en met vrijdag

Woensdag eerst landinwaarts kans op plaatselijke gladheid. Overdag is het meest of helemaal bewolkt en waterkoud met 3 tot 6 graden. Een matige tot vrij krachtige wind uit west tot zuidwest. In de avond en nacht op veel plaatsen regen en lichte regen. Donderdag buitjes en buien met vooral in het westen en noorden ook wel de zon. Overdag alweer hoge temperaturen van 8 of 9 graden! Een matige tot vrij krachtige wind uit west tot noordwest. In de nacht buien en buitjes. Vrijdag veel bewolking en geregeld wat regen. Het weekend ook nog hoge temperaturen en buien of buitjes. Vooral zondag wat vaker de zon erbij