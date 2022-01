Horeca, cultuur en evenementen onder voorwaarden weer open

Het kabinet wil de horeca, cultuur en een deel van de evenementen heropenen. Het plan is om de horeca en cultuur tot 22.00 uur te openen onder voorwaarden. Geplaceerde evenementen mogen ook weer doorgaan, begrijpt het ANP uit kringen rond het Catshuisoverleg. Maandagavond wordt hierover gesproken met de voorzitters van de Veiligheidsregio’s in het Veiligheidsberaad, dinsdag wordt een formeel besluit genomen.

Voor evenementen binnen met een verplichte zitplaats gaat een limiet gelden van 1250 bezoekers, buiten mag de capaciteit maximaal met een derde van de capaciteit worden gevuld. Ook dierentuinen en andere zogenoemde doorstroomlocaties mogen waarschijnlijk weer open. Daar moet men zich aan de regels voor de niet-essentiƫle dienstverlening houden. Festivals en andere ongeplaceerde evenementen kunnen nog niet heropenen. De nachthoreca evenmin.

Er wordt nog gekeken of er misschien een zogenoemd inloopsysteem ingevoerd zal worden voor de cultuursector. Dat zou betekenen dat gelegenheden tot 20.00 uur mensen mogen binnenlaten, die dan om 22.00 uur weer buiten moeten staan. Zo’n systeem zou in de horeca om praktische redenen niet ingevoerd worden.

Bij het Catshuisberaad is ook gesproken over de quarantaineregels voor scholen, maar het is nog onduidelijk wat daar uitgekomen is. De regels zijn momenteel zo streng dat grote aantallen leerlingen naar huis gestuurd worden. De directeuren van de 25 GGD’en riepen vrijdag op om klassen minder snel naar huis te sturen, omdat het huidige beleid meer gezondheidsschade zou veroorzaken dan voorkomen.

Het kabinet neemt deze week sneller een besluit over de coronaregels dan normaal. Dat is omdat de maatregelen zoals die nu gelden voor een belangrijk deel uit voorzorg zijn. Toen hier vorige week vrijdag een besluit over genomen moest worden, was nog veel onduidelijk over de omikronvariant van het virus. Zo was de angst dat door de snelle verspreiding van die variant een groot aantal patiĆ«nten tegelijk in de ziekenhuizen en op de ic’s terecht zou kunnen komen.

Met de huidige kennis van het virus waren de modellen waarmee een raming werd gemaakt van de ziekenhuisopnames vorige keer te pessimistisch, zo erkende Jaap van Dissel van het RIVM vorige week. Bronnen meldden zaterdag dat het Outbreak Management Team in een nieuw advies heeft aangeraden om vrijwel de hele samenleving te heropenen tot 20.00 uur. Premier Mark Rutte zei vrijdag al “gematigd optimistisch” te zijn dat versoepelingen mogelijk zouden zijn.