In totaal 52 mensen aangehouden rond PSV – Ajax

In totaal zijn zondag in Eindhoven rond de voetbalwedstrijd PSV – Ajax 52 mensen aangehouden. Ze zijn voor, tijdens of na de wedstrijd aangehouden voor het overtreden van het samenscholingsverbod rond het Philips-stadion, het voorhanden hebben van vuurwerk of niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. De verdachten zijn inmiddels gehoord en weer vrijgelaten, laat de politie maandag weten.

De wedstrijd werd vanwege de coronamaatregelen gespeeld zonder publiek. Een klein jaar geleden was dat ook het geval. In februari eindigde de ontmoeting tussen PSV en Ajax in 1-1. Supporters konden toen wel in de buurt van het stadion komen. Ajax-speler Dusan Tadic, die in blessuretijd de 1-1 maakte en ruzie kreeg met toenmalig PSV’er Denzel Dumfries, werd bij het naar de bus lopen bekogeld.

Om dat soort taferelen te voorkomen, was het in het gebied rond het stadion tijdelijk verboden om samen te scholen. Straten rond het stadion werden geblokkeerd met politiebusjes, zodat supporters op afstand bleven. Mensen die wel in het stadion moesten zijn, moesten zich legitimeren. “Uiteindelijk verliep de wedstrijd zonder grote wanordelijkheden”, aldus een woordvoerder van de politie.

De wedstrijd eindigde zondag met 1-2 in het voordeel van de Amsterdamse ploeg.