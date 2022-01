Na twee jaar weer scholen bekroond met titel ‘excellent’

Vanaf maandag mogen nog eens 55 scholen en schoolsoorten zich ‘excellent’ noemen, heeft de Inspectie van het Onderwijs bekendgemaakt. Onder meer vanwege schoolsluitingen in de coronacrisis werd de beoordeling van scholen meerdere malen uitgesteld. De laatste uitreiking was in januari 2020.

Het predicaat Excellente School gaat naar scholen die kwalitatief goed onderwijs bieden en zich met hun specifieke onderwijsprofiel ook nog eens onderscheiden van andere scholen. Er werden 20 basisscholen, 26 schoolsoorten in het voortgezet onderwijs en 9 scholen in het speciaal onderwijs bekroond met de titel ‘excellent’. Zij mogen het predicaat drie schooljaren voeren.

In totaal zijn er nu 196 scholen en schoolsoorten in Nederland die zich ‘excellent’ mogen noemen volgens de inspectie. De term schoolsoort verwijst naar een onderwijsniveau. Op veel scholen worden meerdere schoolsoorten aangeboden en op sommige scholen in de ranglijst van de inspectie hebben meerdere schoolsoorten – bijvoorbeeld het vmbo-b én het vmbo-k – het predicaat ‘excellent’ gekregen.

Dat geldt voor het Twents Carmel College in Denekamp, waar de schoolsoorten vmbo-b, vmbo-k én vmbo g/t het predicaat kregen. Op het Fortes Lyceum in Gorinchem mogen de schoolsoorten vmbo g/t, havo en vwo zich ‘excellent’ noemen. Onder de basisscholen die uitblinken vallen bijvoorbeeld de Alan Turingschool in Amsterdam, het Mozaïek in Arnhem en de protestants-christelijke basisschool Oranje Nassau in Zwammerdam. Visio Onderwijs kreeg het predicaat in de categorie speciaal onderwijs, voor locaties in Haren, Rotterdam en Breda.

De scholen ontvingen het predicaat van Alida Oppers, inspecteur-generaal van het onderwijs. De uitreiking was online. Een jury beoordeelde in totaal 63 scholen en schoolsoorten. Met het traject Excellent Scholen wil de inspectie de onderwijskwaliteit in Nederland verbeteren.