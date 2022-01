OMT: geen quarantaine meer voor kinderen zonder klachten

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven niet meer in quarantaine als zij geen klachten hebben, adviseert het Outbreak Management Team (OMT) aan het kabinet. Zij krijgen wel het advies dagelijks een zelftest te doen. Als dit niet mogelijk is, kan de GGD of een arts toch adviseren in quarantaine te gaan.

Ook hoeven niet meer hele klassen naar huis als er meer dan drie besmettingen zijn, vinden de experts. Bij een uitbraak krijgen alle leerlingen het advies zich dagelijks te testen. Dit geldt voor zowel het basis- als voortgezet onderwijs, ook als leerlingen 18 jaar of ouder zijn.

Het kabinet besluit dinsdag definitief wat het met het OMT-advies doet. Premier Mark Rutte en zorgminister Ernst Kuipers lichten het besluit ’s avonds toe op een persconferentie.