Opvallend veel coronapatiënten onder de 30 opgenomen

De instroom van coronapatiënten onder de 30 jaar is nog niet eerder zo hoog geweest als nu, signaleert het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het centrum, dat dagelijks rapporteert over de coronacijfers van ziekenhuizen, kan hiervoor nog geen goede verklaring geven. De stijging is zichtbaar op de verpleegafdelingen.

De besmettingscijfers onder jonge mensen waren de afgelopen weken zeer hoog. “Daar maakten we ons niet zo’n zorgen over, want deze leeftijdsgroepen lopen de laagste risico’s, maar onze dataspecialisten sloegen op de hoge opnamecijfers aan”, zegt een woordvoerster van het LCPS. Ze hoopt dat over enkele dagen meer duidelijk is.

Het LCPS gaat de onderliggende data goed bestuderen, maar wil die nu nog niet delen.