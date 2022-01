Rotterdam vergroent Zuid met Mandelapark in de Maashaven

Rotterdam heeft het masterplan voor de aanleg van een groot stadspark in de Rotterdamse Maashaven gepresenteerd. Aan de kop van de stadshaven in Rotterdam-Zuid komt het zeven hectare grote Nelson Mandelapark.

In het park moeten ontspannen, bewegen en ontmoeten centraal komen te staan. Twee hoge heuvels zorgen voor uitzicht over de Maashaven. Aan de oostzijde komt een stadsboulevard en aan de westzijde blijft de huidige aanlegplaats voor binnenvaartschepen bestaan. Voor de Maassilo komt een plein voor kleine en grote evenementen.

Er komen meerdere mogelijkheden om te wandelen en hard te lopen en samen met omwonenden wordt invulling gegeven aan zogeheten urban sports, zoals bootcamp, skateboarden, voetbal en basketbal.

Dit jaar wordt gestart met het baggeren en dempen van een deel van de Maashaven, het park moet in 2026 klaar zijn.

Vanwege de bouw van duizenden huizen, wil Rotterdam de stad grondig vergroenen. In de wijken rond de Maashaven, zoals Katendrecht, de Afrikaanderwijk en Charlois is een tekort aan openbaar groen en ruimte om te bewegen. Door de bevolkingsgroei van Rotterdam-Zuid groeit de behoefte daaraan nog verder.

Het park in de Maashaven is onderdeel van een reeks vergroeningsprojecten die de komende jaren worden gerealiseerd. Naast de Maashaven wordt ook in de naastgelegen Rijnhaven, rond het Hofplein, de Westblaak, de Hofbogen en het Prins Alexanderplein gewerkt aan het groener maken van de stad. Ook in de plannen voor Feyenoord-City staat de aanleg van een park aan de Nieuwe Maas ingetekend.

De in 2020 geraamde kosten van de projecten van 278 miljoen euro vallen inmiddels tientallen miljoenen euro’s hoger uit. Dat komt volgens Rotterdam doordat de kosten van uitvoer en bouw voor een aantal projecten zijn gestegen. Ook zijn de prijzen van materiaal en arbeid afgelopen jaar aan inflatie onderhevig geweest. De raadsfractie van DENK heeft het college van burgemeester en wethouders om uitleg gevraagd en wil donderdag een debat hierover.