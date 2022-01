Studentenverenigingen willen open om eenzaamheid tegen te gaan

Studentenverenigingen willen weer open, zodat de eenzaamheid onder studenten kan verminderen. Ze roepen het kabinet en burgemeesters ook op voortaan onderscheid te maken tussen hun verenigingen en “gewone openbaar toegankelijke horecagelegenheden”. Volgens de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV), die de brief heeft opgesteld, heeft de mentale gezondheid van studenten zwaar te lijden onder de coronamaatregelen en is het “de allerhoogste tijd” dat daar oplossingen voor komen.

“Door het bieden van sociaal contact op cultureel, academisch, sportief, religieus en maatschappelijk gebied zijn studentenverenigingen bij uitstek dé ontmoetingsplek om mentale gevolgen van de coronamaatregelen te verzachten”, schrijft voorzitter Eize Atzema van de LKvV. Het is volgens de studenten daarom onterecht om hen over een kam te scheren met de horeca. De brief is verstuurd namens de twaalf plaatselijke Kamers van Verenigingen en de 48 aangesloten studentenverenigingen. Ook de naam van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland (UNL) staat eronder.

De studentenclubs wijzen erop dat tal van activiteiten de afgelopen tijd niet door konden gaan doordat studentenvereniging dezelfde regels opgelegd kregen als de horeca. “Door die definitie en de verplichte harde sluiting konden onze tientallen verenigingen niet eens meer hun niet-horecagerelateerde activiteiten, zoals sportactiviteiten, studiefaciliteiten, theater- en muziekrepetities aanbieden”, stellen ze.

De brief is ook gericht aan het Veiligheidsberaad van burgemeesters en aan de burgemeesters van negen studentensteden. “Het zou fantastisch zijn als wij samen, studentenverenigingen en overheid, concrete stappen gaan zetten om de eenzaamheid onder studenten tegen te gaan”, schrijft Atzema. “Mentale gezondheid van jonge mensen verdient onmiddellijke actie.”