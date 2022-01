Verstekeling in vliegtuig uit Zuid-Afrika is man (22) uit Kenia

De verstekeling in de neuswielkast van een vrachtvliegtuig uit Zuid-Afrika is een 22-jarige man uit de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Volgens de Koninklijke Marechaussee is nog niet bekend of er sprake is van mensensmokkel.

De man heeft asiel aangevraagd in Nederland nadat hij zondag werd ontdekt op Schiphol. Het is niet bekend hoe lang hij in de neuswielkast heeft gezeten, mogelijk acht uur of langer.

De ruimte waar de wielen zitten is niet goed geïsoleerd en doordat vliegtuigen op grote hoogte vliegen wordt het daar enorm koud. De man was onderkoeld toen hij werd gevonden. Vaak overleven mensen vergelijkbare tochten niet.