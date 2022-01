Wisselende reacties op versoepelingsregel eindexamen

Er wordt wisselend gereageerd op het nieuws van Onderwijsminister Dennis Wiersma dat eindexamenleerlingen dit jaar toch een cijfer van de eindexamens mogen wegstrepen. De invoering van de zogenoemde ‘duimregeling’ zorgt voor een “meer dan verheugd” scholierenvertegenwoordiging LAKS, maar vanuit de scholen in het voorgezet onderwijs wordt terughoudender gereageerd.

Met de regeling kan een leerling een vak wegstrepen als het door een onvoldoende zou zakken, met uitzondering van de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Hoewel dit niet wordt aangemoedigd, moet het net als een jaar eerder ruimte bieden om toch te slagen na opnieuw een moeilijk schooljaar met onder meer geregeld lesuitval door corona.

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) zegt “ontzettend blij” te zijn met de regeling en voorzitter Iben Maas noemt het “een grote opluchting voor velen”. Volgens Maas werkt de maatregel drukverlagend en helpt het leerlingen hun examen in te gaan “met een gevoel van zekerheid en een zorg minder, precies waar op dit moment zo veel behoefte aan is”.

De VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, heeft begrip voor het invoeren van de regeling. “Zeker gezien de oplopende lesuitval na de kerstvakantie kan ik mij voorstellen dat opnieuw gekeken wordt naar de maatregelen”, aldus een woordvoerder. Maar de raad is ook kritisch. De duimregeling kan zorgen dat leerlingen “calculerend” de eindexamens ingaan en alvast uitstippelen welke onvoldoende weggestreept kan worden. Van een andere optie, het verlagen van de norm, is de raad ook geen voorstander. “Want we willen wel dat de leerlingen die eindexamen doen een diploma op niveau krijgen, anders krijgen ze daar later last van.”

De VO-raad pleit wel nog voor een andere wijziging en wil dat de centrale praktijkexamens op het vmbo dit jaar niet doorgaan. “De leerlingen die praktijkvakken in bijvoorbeeld houtbewerken of tot automonteur volgen, zijn ook weinig op school geweest, net als de andere leerlingen. Frans kan je thuis nog wel leren als je in quarantaine zit en niet heel ziek bent, natuurlijk minder goed dan normaal. Maar het oefenen voor praktijkvakken was veel moeilijker, waardoor de achterstand groter is dan bij andere vakken.”

Woensdag debatteert de Tweede Kamer over de regelingen op scholen. De VO-raad zal dan een brief met wensen en aanbevelingen aanbieden.