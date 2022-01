Adriaansens: goede stappen in coronabeleid maar niet alles open

Economieminister Micky Adriaansens denkt dat het kabinet “goede stappen” zet richting heropening van de samenleving. Maar in tegenstelling tot in sommige andere landen kunnen niet alle coronabeperkingen worden opgeheven. Dat heeft onder meer te maken met de manier waarop de zorg in Nederland is ingericht, zo is haar duidelijk geworden uit een toelichting door het Outbreak Management Team (OMT).

Adriaansens erkent dat zij het liefste “alles zou opengooien”. Maar de landen die minder beperkingen opleggen, hebben volgens haar te maken met meer ziekenhuisopnames. “Als je goed kijkt naar de cijfers en wat dat zou doen met Nederland, met hoe wij dat doen in onze zorg, zou dat een te groot risico zijn.” Daarbij speelt ook “onze discipline, hoe wij de regels naleven” een rol, aldus de bewindsvrouw.

Adriaansens stelt vast dat bij het bepalen van het coronabeleid meer dan voorheen gekeken wordt naar andere argumenten dan alleen de belasting van de gezondheidszorg. Daarbij speelt de economie een rol, maar ook “hoe mensen zich voelen”, aldus de minister. Zij denkt dat daar eerder ook wel naar gekeken is. “Maar dan was de druk op de zorg gewoon zo waanzinnig groot dat je toch andere afwegingen moest maken.”