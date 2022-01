Casino’s blij met heropening, pokeren nog niet mogelijk

Casinoketens Holland Casino en Jack’s Casino zijn blij dat ze hun deuren weer mogen openen. Tot 22.00 uur mag de sector gasten ontvangen. Holland Casino laat weten dat pokeren nog niet mogelijk is. “Daar moet echt de 1,5 meterregel voor worden afgeschaft”, zegt een woordvoerder.

Volgens Holland Casino is er veel vraag onder de gasten naar het spel. “Je wilt niet dat ze in het illegale circuit terechtkomen en daar blijven spelen”, aldus het gokbedrijf. In Nederland mag poker, net als roulette en blackjack, alleen door Holland Casino worden aangeboden. Afgelopen weekend maakte de politie nog een einde aan een illegaal pokertoernooi in Waalwijk. Agenten namen bijna 7500 euro in beslag. In het pand waren bijna veertig mensen aan het pokeren.

JVH Gaming & Entertainment, het bedrijf achter Jack’s Casino, is ook tevreden dat de sector weer mensen mag ontvangen. “We hebben eerder al aangetoond dat het veilig kan”, zegt een woordvoerster. JVH heeft 85 vestigingen met in totaal meer dan 1200 werknemers. Het bedrijf verwacht dat personeelsgebrek nog geen probleem is, maar dat kan veranderen als veel medewerkers thuis komen te zitten als gevolg van quarantaineregels.