Coronagolf is niet bij te houden, aantal opnames stijgt nu ook

Het aantal nieuwe coronagevallen loopt sneller op dan de systemen kunnen registreren. In de afgelopen zeven dagen zijn 366.120 positieve tests geregistreerd, het hoogste weektotaal ooit. Dat is ruim 50 procent hoger dan een week eerder.

Het werkelijke aantal is hoger, want de achterstand is opgelopen tot zo’n 60.000 gevallen. Dit zijn besmettingen die al wel bevestigd zijn, maar die nog niet zijn geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit betekent dat er in werkelijkheid waarschijnlijk ongeveer 420.000 positieve tests waren.

Het aantal ziekenhuisopnames stijgt ook, voor het eerst sinds begin december. In de afgelopen week waren de klachten van 855 coronapatiƫnten zo ernstig dat ze in een ziekenhuis belandden. De week ervoor waren er (na correctie) 741 opnames. Van de 855 kwamen er 65 op een intensive care terecht. Dat is wel minder dan de 99 van de week ervoor.

Het aantal gemelde sterfgevallen blijft vrijwel gelijk. Het RIVM kreeg bericht dat 61 mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden, tegen 63 in de week ervoor. Het is niet verplicht om het overlijden van een coronapatiƫnt te melden, dus het werkelijke aantal kan hoger zijn.