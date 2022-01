Debat in Rotterdam over leegstand huurwoningen in topsegment

De gemeenteraad in Rotterdam houdt donderdag een ingelast debat over het relatief hoge aantal leegstaande huurwoningen in het topsegment van de markt.

Het debat is aangevraagd door de PvdA, ChristenUnie (CU), DENK en Groen Links naar aanleiding van een bericht in het AD. De krant schrijft dinsdag dat ondanks enorme krapte op de woningmarkt ruim 8 procent van de Rotterdamse huurwoningen met een huur vanaf 1250 euro per maand onbewoond zijn.

Raadslid Gerben van Dijk (CU) oppert op Twitter de suggestie om in Rotterdam de “leegstandsverordening van stal te halen”. Hij wil daarmee dat woningen niet onnodig lang leeg staan in deze tijd van wooncrisis.

“De vraag naar woningen in Rotterdam is erg groot, maar niet in het hoogste segment. Wij snappen niet waarom er nog altijd veel woningen in dit segment gebouwd worden,” schrijft DENK in de debataanvraag.

Ook in andere steden stijgt het aantal niet verhuurde woningen. In Amsterdam bedraagt de leegstand 6 procent bij huizen met een huur boven 1250 euro.