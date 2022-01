Drukte bij bevoorrading horeca met drank en voedsel

Het is druk met de bevoorrading van de horeca met bier, frisdrank en voedsel in aanloop naar de heropening van cafés en restaurants. Horecaondernemers zijn aan het inslaan om voldoende voorraden te hebben om gasten van drankjes, hapjes en diners te voorzien. Het kabinet houdt dinsdagavond een persconferentie waarin aangekondigd zal worden dat de horeca weer tot 22.00 uur open mag.

Bij brouwer Heineken is het druk en rijden de vrachtwagens af en aan naar cafés en restaurants, laat een woordvoerder weten. “Er wordt volop besteld, eigenlijk al sinds eind vorige week. Het is een logistieke uitdaging, maar dat kunnen we wel aan. Er is voldoende op voorraad. Iedereen die de horeca een warm hart toedraagt wordt hier blij van, dus ook wij als bierbrouwers.”

Ook bij brouwer Grolsch stromen de orders binnen en dat gaat de komende tijd gewoon door, stelt een zegsman. “Het is hartstikke goed nieuws dat de horeca weer open mag. Er is voldoende op voorraad en er zijn geen enkele problemen om de kroegen weer vol te laden met kratten en fusten.”

Bij groothandelaar Sligro Food Group merken ze ook dat het drukker is dan een paar weken geleden. Maar de zaken zijn volgens een woordvoerder nog niet terug op het niveau van voor de coronacrisis, bijvoorbeeld omdat verschillende sectoren zoals de nachthoreca nog gesloten moeten blijven. “De laatste tijd doen horecaondernemers wel steeds meer bestellingen van vooral houdbare producten. Nu komen daar ook verse producten zoals vlees en vis bij. Al met al loopt het heel beheersbaar.”

Tapwacht, dat onder meer leidingen van tapsystemen en barinstallaties reinigt en onderhoudt of storingen verhelpt, zegt het veel drukker te hebben. “Het begon vorige week al toen de geruchten over een heropening van de horeca de kop opstaken. De telefoon staat nu roodgloeiend. Het is belangrijk dat bier en frisdrank door schone leidingen stroomt”, laat Tapwacht weten.