Extra maatregelen na ontdekking vogelgriep in Ede

Op een klein bedrijf met eenden in Ede is vogelgriep ontdekt, waarschijnlijk gaat het om de ernstige en zeer besmettelijke hoogpathogene variant van de ziekte. In de regio staan heel veel pluimveebedrijven. Daarom zijn er extra maatregelen door het ministerie van Landbouw afgekondigd.

Zo is in een groot gebied rond Ede direct een vervoersverbod voor levend pluimvee afgekondigd. Deze zone strekt zich uit tot Utrecht, Amersfoort en voorbij Apeldoorn en Arnhem. Dieren mogen wel afgevoerd worden naar het slachthuis. Ook worden de pluimveebedrijven in de directe omgeving van het eendenbedrijf extra goed in de gaten gehouden.

De 3000 dieren op het getroffen bedrijf worden geruimd. In een zone van een kilometer rond deze onderneming liggen nog zes pluimveebedrijven en veertien in een zone van 3 kilometer. In een zone van 10 kilometer gaat het om totaal 215 pluimveebedrijven.

Sinds oktober vorig jaar is op achttien locaties vogelgriep vastgesteld. In het weekeinde werd nog vogelgriep ontdekt op een biologisch legbedrijf in Lelystad, een vleeskuikenbedrijf in Grootschermer en een vleeskuikenbedrijf in Willemstad.

De ziekte komt in meer regio’s van Nederland voor dan vorig jaar. “We zien nu ook besmettingen in regio’s die niet geïdentificeerd zijn als hoogrisicogebied met veel watervogels”, schrijft minister Henk Staghouwer van Landbouw aan de Tweede Kamer.

De bewindsman gaat kijken of op korte termijn nog aanvullende maatregelen moeten worden genomen om verdere verspreiding van vogelgriep te voorkomen. De ophokplicht voor vrije uitloopbedrijven blijft van kracht. Vogelgriep is inmiddels ook bij zoogdieren vastgesteld waaronder vossen en een bunzing.

In veel lidstaten van de Europese Unie is vogelgriep. De afgelopen weken meldden vooral Italië, Duitsland, Frankrijk, Hongarije en Polen nieuwe uitbraken.