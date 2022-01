Het weer met Piet Paulusma

Verkeerswaarschuwing: Vanmorgen eerst kans op nevelig weer tot mist. De nevel en mist kunnen het lang volhouden. Plaatselijk glad. Vanavond in het zuiden, midden en oosten ook mist, aanvriezende mist en gladheid!

Overdag in met name het zuiden en oosten eerst nevelig weer tot mist en mogelijk dichte mist. De mist kan het in deze gebieden lang volhouden. Toch wint de zon terrein. Vanmiddag vooral in het westen, in het midden en zuiden nog wel (even) de zon. In het noorden en oosten meest bewolkt. Overdag 4 tot 6 graden. In het zuiden ongeveer 3 graden. De wind uit zuidwest tot zuidoost is zwak of matig.

Vanavond en deels vannacht in het zuiden, midden en oosten mist en aanvriezende mist met 0 of -1 graden. Gladheid! Vannacht afnemende mistkansen. In het noorden en westen bewolkt met +1 of +2 graden.

Woensdag tot en met maandag

Woensdag in de vroege ochtend in het zuiden nog plaatslijk gladheid. Verder overdag veel bewolking met 3 graden in het zuiden van Limburg en 4 tot 7 graden elders. Een matige tot vrij krachtige wind uit west tot zuidwest. In de avond en nacht op veel plaatsen regen en lichte regen.

Donderdag buitjes en buien met her en der ook wel de zon. Overdag hoge temperaturen van 8 of 9 graden! Een matige tot krachtige wind uit west tot noordwest. In de nacht buien en buitjes. Vrijdag veel bewolking en geregeld wat regen en overdag 7 of 8 graden. Het weekend ook hoge temperaturen. Zaterdag 9 of 10 graden met buien of buitjes. Een krachtige west tot zuidwestenwind. Zondag wat vaker de zon erbij met een bui of een buitje en overdag 8 tot 10 graden. Maandag kouder met een harde wind en later winterse buien (hagel en natte sneeuw).