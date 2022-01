Jetten wil consument beter beschermen tegen schommelende gasmarkt

Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie wil kijken hoe hij de vele Nederlanders met flexibele energiecontracten beter kan beschermen tegen stijgende prijzen “in dit soort extreme situaties”. De Kamer vroeg Jetten naar de levering van gas nu er wordt gevreesd dat Rusland de gaskraan dichtdraait door het dreigende conflict aan de grens met Oekraïne.

“Ik ben de afgelopen tijd geschrokken van hoeveel Nederlanders met die flexibele contracten zitten en hoe snel dan een enorm effect kan optreden als er grote schommelingen zijn”, zegt Jetten tegen de Kamer. Hij is aan het nadenken wat hij kan doen om de positie van consumenten te verstevigen. Hij wil hierover ook snel in gesprek met de Tweede Kamer.

De prijs van gas steeg het afgelopen jaar flink, nadat deze juist was gedaald door de coronapandemie. De aantrekkende economie zorgt dat er meer vraag is naar gas. Bovendien was de vorige winter strenger dan verwacht. Doordat er meer vraag dan aanbod is, is gas een stuk duurder geworden. Het afgelopen najaar trok het vorige kabinet kabinet al enkele miljarden uit om huishoudens te compenseren voor de hoge energierekening.

Jetten sluit niet uit dat het kabinet later dit jaar opnieuw genoodzaakt is tot zo’n ingreep. “Mochten we in het voorjaar aanvullende maatregelen moeten nemen, dan vermoed ik zomaar dat het kabinet weer in het bijzonder naar mensen met een kleine portemonnee kijkt.”