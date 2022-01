Kuipers: hoog aantal besmettingen is ons grootste probleem

Dat er zoveel mensen besmet zijn met het coronavirus “is ons grootste probleem”, meent zorgminister Ernst Kuipers. Hierdoor zitten “continu bijna een half miljoen mensen thuis”, omdat mensen zeven dagen in isolatie moeten als ze besmet zijn.

Door nog meer maatregelen los te laten, neemt het kabinet volgens Kuipers voor lief dat het aantal besmettingen nog verder oploopt. Hij waarschuwt alvast dat vanaf woensdag weliswaar veel weer open mag, maar dat mogelijk niet alles open kán als gevolg van personeelstekorten.

Het tweede probleem is de druk op de zorg, zei de bewindsman. De omikronvariant van het coronavirus leidt wel tot minder ernstige ziekte, maar door het hoge aantal besmettingen kan toch opnieuw een grote golf patiënten in het ziekenhuis belanden. In landen om ons heen met minder strenge maatregelen ligt het aantal ziekenhuisopnames “een factor vijf hoger”, aldus Kuipers.