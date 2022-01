Kuipers: met openen samenleving is coronapas nog even nodig

De coronapas “in brede zin moet je op dit moment niet in de prullenmand gooien”, zegt zorgminister Ernst Kuipers. Het kabinet wil “de maatschappij zoveel mogelijk openzetten, en tegelijkertijd de pandemie nog enigszins onder de duim houden”. Daarbij is het coronatoegangsbewijs nog even nodig, of dat nu in de vorm van 1G, 2G of 3G is, zegt de bewindsman.

De uitbreiding van het 3G-beleid (waarbij mensen moeten bewijzen gevaccineerd tegen, genezen van of getest op het coronavirus te zijn voordat ze toegang krijgen) naar bijvoorbeeld de werkvloer leidt vaak tot verhitte discussies in de samenleving en de politiek. De invoering van 2G-beleid (alleen toegang als je recent geprikt of genezen bent) stuit al helemaal op veel weerstand. In de Tweede Kamer willen sommige partijen 1G-beleid invoeren (iedereen laten testen voor toegang, onafhankelijk van hun vaccinatiestatus).

Voorlopig kunnen de versoepelingen alleen doorgaan met ook nog de coronapas (3G), vaak in combinatie met 1,5 meter. Het aantal besmettingen is nu zo groot, en groeit dusdanig snel “dat je in het dagelijkse contact iemand tegenkomt die het virus bij zich draagt echt heel groot is”, aldus Kuipers. De kans op contact met een besmet persoon is inmiddels zo groot “dat je, ook terwijl je versoepelt, meer aan voorzorg moet inbouwen”, aldus Kuipers.

Zonder zo’n voorzorgsmaatregel zou versoepelen een te groot risico vormen, meent de bewindsman. Hij erkent wel dat een toegangsbewijs geen garantie is dat mensen niet besmet raken, maar dat het alleen “een dempend effect” heeft op het aantal besmettingen. In hoeverre de coronapas het aantal besmettingen kan beperken, ligt er vooral aan in hoeveel situaties de pas vereist is. “Het kan een ruim effect hebben als je het ruim toepast”, legt Kuipers uit.

Op de discussie of 3G vaker gevraagd moet worden en of 2G al dan niet moet worden ingevoerd, wil Kuipers niet vooruitlopen. Er ligt een aantal wetsvoorstellen om dit te regelen, waar de Kamer zich over zal buigen. De steun voor 2G brokkelt de laatste tijd overigens af, ook na een onderzoek van de TU Delft, dat laat zien dat de effecten van 2G in de huidige situatie zeer beperkt zijn. Maar het is duidelijk dat het kabinet 2G als middel in de gereedschapskist wil houden. Dat zei premier Mark Rutte vorige week ook in het coronadebat.

“Laten we het niet weggooien”, vroeg hij aan de kritische Kamer. Datzelfde rapport van de TU Delft bevat immers “ook wat sterke argumenten” 2G nog niet in de ban te doen, meent de minister-president.