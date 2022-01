Minder muskusratten en meer beverratten gevangen in 2021

Rattenvangers hebben in 2021 minder muskusratten en meer beverratten gevangen. Beide soorten zijn ongewenst in Nederland, omdat ze door graven de stabiliteit van de dijken aantasten. Er zijn in totaal 44.995 muskusratten en 1356 beverratten gevangen, aldus de Unie van Waterschappen.

Muskusratten komen al heel lang in Nederland voor. Waterschappen zijn verplicht het in heel Europa ongewenste dier te bestrijden. Dat lukt steeds beter en daarom worden er de laatste jaren steeds minder muskusratten gevangen. Het doel is de muskusrat helemaal uit Nederland terug te drijven naar de grens met Duitsland. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden denkt dat daar nog tien tot vijftien jaar voor nodig is. Speurhonden, drones met warmtebeeldcamera’s en watermonsters om DNA van de ratten op te sporen helpen de bestrijders.

Als de schadelijke dieren teruggedreven zijn, willen de waterschappen de ratten wegvangen zodra ze de grens met Nederland oversteken. Veel muskus- en beverratten komen uit Duitsland. De beverratpopulatie is daar door minder goed georganiseerde bestrijding enorm gegroeid. Van de gevangen beverratten kwam vorig jaar 95 procent uit Duitsland zeggen de schappen.

Ook de beverrat staat op de Europese lijst van ongewenste soorten. De dieren graven enorme ondergrondse gangenstelsels, waardoor zomaar een dijk of kade kan inzakken. Ook vreten ze oeverplanten op en verdringen daardoor inheemse vogelsoorten die in oeverbegroeiing leven. De waterschappen hebben samen bijna vierhonderd rattenvangers in dienst.