Peiling: populariteit Rutte taant onder eigen achterban

Het vertrouwen van VVD-stemmers in VVD-premier Mark Rutte daalt. In totaal heeft 81 procent van de VVD-kiezers nu vertrouwen in hem als partijleider. Dat is nog een flinke meerderheid, maar wel 11 procentpunt minder dan vier maanden geleden. Dat meldt EenVandaag op basis van een zetelpeiling van het programma samen met bureau Ipsos, aangevuld met representatief onderzoek onder kiezers uit het Opiniepanel van EenVandaag.

Het aantal VVD’ers met ‘veel vertrouwen’ in Rutte is sinds september gedaald van 56 procent naar 34 procent nu. Volgens EenVandaag rekenen VVD-stemmers het kabinetsplan om de AOW niet te verhogen de premier persoonlijk aan. Zes op de tien VVD-kiezers (61 procent) vinden dat de AOW voor alle gepensioneerden moet meestijgen met het minimumloon.

Sommige kiezers denken dat Rutte zijn beste tijd gehad heeft en zien toekomst in fractieleider Sophie Hermans. Zij krijgt op dit moment het vertrouwen van 61 procent van de VVD-kiezers.

Bij coalitiepartner CDA staat de leider, Wopke Hoekstra, ook onder druk, aldus EenVandaag. 55 procent van de CDA-kiezers heeft nu vertrouwen in Hoekstra, een stuk minder dan vier maanden geleden (62 procent).

De leiders van coalitiepartners D66 en ChristenUnie staan er bij hun kiezers beter op. D66-leider Sigrid Kaag krijgt van 78 procent van haar achterban het vertrouwen, Gert-Jan Segers van de ChristenUnie zelfs van 91 procent.