Politiebond tevreden: duidelijke en overzichtelijke coronaregels

De voorzitter van de Nederlandse Politiebond Jan Struijs is tevreden dat het kabinet met de nieuw aangekondigde coronamaatregelen heeft geluisterd naar de adviezen van de politie, boa’s en burgemeesters. “We hebben indringend geadviseerd dat voor goede handhaving duidelijkheid superbelangrijk is, en dat is beslecht. Om 22.00 uur moet alles dicht”, aldus Struijs na de coronapersconferentie dinsdagavond.

In aanloop naar de persconferentie was er discussie of de cultuursector en de bioscopen in verband met eindtijden die normaliter rond 22.30 uur liggen, langer open zouden mogen blijven dan bijvoorbeeld de horeca. Daar is het kabinet niet in meegegaan. “Dat maakt het ook overzichtelijk voor politie en boa in hun aanwijzingen naar de mensen toe. Er is maar één uitleg”, aldus Struijs.

De voorzitter is blij dat met de opening van de horeca en verruiming van de sporttijden mensen weer “een uitlaatklep” hebben. “Dat merken wij denk ik snel aan mensen, want de lontjes werden korter.” “Ik moet er niet aan denken dat deze versoepelingen over drie weken weer teruggedraaid worden, want dat zal bij handhaving ook weer druk geven”, merkt Struijs ook op.

De nieuw aangekondigde coronamaatregelen zullen in principe zes weken duren, maar over drie weken volgt een nieuw weegmoment vanuit het kabinet over de stand van zaken op dat moment.