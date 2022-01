Rutte en Kuipers benadrukken: corona is geen griepje

Corona is geen griepje, zoals veel mensen inmiddels misschien wel denken, benadrukken premier Mark Rutte en zorgminister Ernst Kuipers. Nog steeds kunnen mensen zo ziek worden dat ze zorg in het ziekenhuis nodig hebben en het aantal dagelijkse besmettingen zal ongekend hoog worden, waarschuwen ze.

Kuipers verwijst naar omringende landen, waar naar verhouding ongeveer vijf keer zoveel mensen door corona in het ziekenhuis liggen. De momenteel dominante omikronvariant is minder ziekmakend dan de vorige deltavariant, maar het hoge aantal besmettingen kan alsnog tot overbelasting in de zorg leiden, aldus de minister. Door het nieuwe pakket van versoepelingen kan het dagelijkse aantal besmettingen oplopen tot boven de 100.000 per dag, denkt hij. Eerder hield de bewindsman al een slag om de arm, omdat nog onduidelijk is of er mogelijk meer ziekmakende coronavarianten ontstaan.

Spanje wil wel kijken of het corona kan benaderen als griep, zei premier Pedro Sanchez vorige week. Ruim negen op de tien Spanjaarden zijn gevaccineerd. Ook is het aantal ziekenhuisopnames daar aanzienlijk lager dan bij eerdere coronagolven.