Rutte: men zal eventuele aanscherping met slecht humeur accepteren

Premier Mark Rutte denkt dat mensen het wel zullen accepteren als het kabinet coronaregels onverhoopt toch weer moet aanscherpen. Maar wel met “een ongelooflijk slecht humeur”, zeg hij desgevraagd tijdens de persconferentie. De politie, het Openbaar Ministerie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) gaven in een recent advies juist aan dat versoepelingen “qua handhaving niet zonder consequenties teruggedraaid” kunnen worden.

“Ik ga ervan uit dat het niet nodig is”, zegt Rutte over het mogelijk aanhalen van de teugels. Over drie weken kijkt het kabinet of er reden is om de dinsdag aangekondigde versoepelingen toch terug te draaien. Het kabinet neemt een risico, benadrukt Rutte steeds weer. Daarom “noemen we toch ook even in de kleine lettertjes van de bijsluiter dat er een beperkt risico is” dat strengere maatregelen binnenkort al opnieuw worden ingevoerd.

Als het kabinet zich daartoe genoodzaakt voelt, zal het “het dilemma eerlijk uitleggen”, zegt Rutte. En hij denkt dat mensen zich zullen realiseren “dat als we dat niet doen, het zou betekenen dat de ziekenhuizen overstromen en de zorg niet de noodzakelijke zorg kan verlenen”.

Het in stand houden van de geldende strenge coronaregels “beschadigt onze gezondheid en onze samenleving”, lichtte zorgminister Ernst Kuipers tijdens de persconferentie de stap van het kabinet toe.