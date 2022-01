Het pakket versoepelde coronamaatregelen dat dinsdag is aangekondigd, “geldt in principe voor zes weken, maar over drie weken is er een weegmoment, om te kijken hoe de zaak er dan voorstaat”, zei premier Mark Rutte in de persconferentie. Hij hoopt dan niet op de rem te hoeven trappen, maar dat is niet uitgesloten. “Want”, waarschuwde Rutte, “we doen vandaag iets heel spannends.”