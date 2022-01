Rutte tegen nachtleven: openen gaat nu niet

Het gaat nu niet om het nachtleven te openen, zegt premier Mark Rutte. “We moeten die grens leggen”, aldus de minister-president. Nachtclubs en discotheken zijn al maanden dicht. Vorige zomer leidde de opening van het nachtleven, mede omdat mensen met een enkele Janssenprik naar binnen mochten, tot de inmiddels roemruchte “dansen-met-Janssen-piek”.

Rutte zegt “dolgraag” te willen dat het nachtleven weer opengaat, maar wanneer dat gebeurt kan hij niet beloven. Andere versoepelingen, zoals het thuiswerkadvies of het advies om niet meer dan vier gasten te ontvangen, zijn volgens hem ook wenselijk. Hij wil geen rangorde aanbrengen welke versoepeling als eerste op tafel komt. Over drie weken kijkt het kabinet tijdens het eerstvolgende “weegmoment” wat er al dan niet mogelijk is.

Unmute Us, een samenwerkingsverband van de evenementen- en festivalsector, zei zich “geschoffeerd” te voelen dat de nachthoreca buiten de boot valt bij de versoepelingen. De organisatie wil binnen twee weken een plan hoe de nachthoreca, net zoals evenementen, op korte termijn weer volledig kan openen op volledige capaciteit. Als dat plan er niet komt, volgen er volgens Unmute Us acties.

Het kabinet kondigde dinsdag aan dat vrijwel alle sectoren tot 22.00 uur open mogen, onder strenge voorwaarden. Zo moet men ook in de horeca 1,5 meter afstand houden en mag men alleen naar binnen met een coronapas. Wie opstaat van zijn of haar plek moet een mondkapje dragen.