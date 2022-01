S10 in koker voor loting Eurovisie Songfestival

De Nederlandse songfestivalinzending S10 hoort dinsdag in welke van de twee halve finales van het Eurovisie Songfestival ze uitkomt. In Turijn vindt rond het middaguur de loting plaats.

In de kokers zitten 36 landen die in de twee halve finales gaan strijden om in totaal twintig finaleplaatsen. De regerend kampioen ItaliĆ« staat al in de finale en ook Frankrijk, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk zijn als lid van de zogenoemde ‘big five’ al verzekerd van een finaleticket. ItaliĆ« hoort hier normaal gesproken ook bij.

Tijdens de ceremonie overhandigt de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb tevens de enorme songfestivalsleutelbos aan zijn Turijnse ambtgenoot Stefano Lo Russo. Rotterdam heeft geheel volgens de traditie een eigen stadsherinnering aan de bos toegevoegd.

De 66e editie van het songfestival duurt dit jaar van 10 tot 14 mei. Nederland doet voor de 62e keer mee. In december werd bekend dat S10 Nederland zal vertegenwoordigen met een Nederlandstalig liedje. Het nummer moet nog uitkomen.