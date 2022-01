Scholen tevreden met soepeler quarantaineregels

De PO-Raad, de koepelorganisatie voor primair onderwijs, is blij met de versoepeling van de maatregelen voor leerlingen van zowel de basisschool als het voortgezet onderwijs. Die hoeven niet meer in quarantaine als ze in contact zijn geweest met een besmet persoon en zij geen klachten hebben. Klassen hoeven dus niet meer in quarantaine als er drie of meer besmettingen in de klas zijn, alleen de besmette leerlingen blijven thuis.

“De afgelopen weken moesten ontzettend veel klassen naar huis. Dat vraagt veel van leerlingen, ouders en van onderwijspersoneel. Het blijft een organisatorische puzzel voor schoolteams vanwege hoge besmettingscijfers. Maar met de versoepeling van de regels kunnen weer meer kinderen naar school samen met klasgenoten, we weten hoe belangrijk dat is voor hun ontwikkeling. Tegelijkertijd moeten we oog houden voor de zorgen die er zijn onder onderwijspersoneel”, zegt voorzitter Freddy Weima van de PO-Raad.

De raad wijst erop dat klassen die momenteel in quarantaine zitten, meteen weer naar school kunnen omdat de versoepelde quarantaineregels woensdag ingaan. De koepel adviseert leerlingen vanaf groep 6 wel om twee keer per week een thuistest te doen.

CNV Onderwijs dringt er bij scholen op aan om goed regels na te leven, onder meer als het gaat om dragen van mondkapjes en ventileren van de lokalen.