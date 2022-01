Uslu spreekt initiatiefnemers Kapsalon Theater in Kleine Komedie

Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) praat woensdagavond met onder anderen cabaretiers Sanne Wallis de Vries en Diederik Ebbinge in theater De Kleine Komedie in Amsterdam. Wallis de Vries en Ebbinge waren de initiatiefnemers van de actie Kapsalon Theater, waarbij artiesten tijdens een knipbeurt een voorstelling gaven. Kapsalons waren toen al open, maar de culturele sector niet.

Het kabinet kondigde dinsdagavond versoepelingen aan: vrijwel alle sectoren mogen open, maar dan wel onder voorwaarden. Zo moet iedereen in de cultuursector afstand houden en mag maximaal een derde van de capaciteit in een zaal benut worden. “Het begin is er”, schrijft Uslu op Twitter. “Maar we zijn er nog niet.”

Wallis de Vries vindt het onbegrijpelijk dat premier Mark Rutte in de persconferentie over de nieuwe coronamaatregelen aangaf dat een latere sluitingstijd voor de cultuursector weinig verschil zou maken. “Hij heeft letterlijk gezegd dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Maar het maakt voor de theaters wel heel veel uit”, zei de cabareti√®re en mede-initiatiefnemer van de protestactie Kapsalon Theater in talkshow M.

“Wat er in het theater gebeurt is aan tijd gebonden, dat duurt een bepaalde tijdsduur. Als je in het caf√© zit kun je zeggen dat mensen na een pilsje weg moeten. Daar gebeurt iets heel anders. Als je inzoomt op de theaters kun je niet volstaan door te zeggen: om 22.00 uur moet het maar afgelopen zijn”, reageerde Wallis de Vries op de maatregel dat alle locaties om 22.00 uur de deur moeten sluiten. Dat Rutte opperde om dan “een beetje creatief” te zijn, stuit Sanne tegen de borst. “We zijn niet anders dan creatief en we willen niet anders dan spelen.”

Volgens haar is het heel moeilijk om voorstellingen eerder te laten beginnen. “Bijna geen enkel gezelschap kan het naar voren halen, dat haal je dan ook nog niet eens. Want je haalt gewoon je publiek niet op tijd binnen. En het publiek wat naar binnen mag is zo klein in aantal dat het stuk niet eens kan spelen want er wordt geen reet verdiend. Dus het is geen versoepeling.”

Met Kapsalon Theater werden verschillende theaters in Nederland vorige week woensdag omgebouwd tot een kapsalon, massagestudio of een schoonheidssalon, waar ook werd opgetreden. Aanleiding was onvrede over het feit dat bijna alle sectoren weer open mochten, behalve onder meer de culturele sector. Ook musea deden mee aan de actie.