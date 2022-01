Vakbond CNV vindt versoepelingen verstandig

Het is verstandig dat het kabinet ervoor kiest om de lockdown grotendeels weer op te heffen, vindt vakbond CNV. Volgens voorzitter Piet Fortuin was de situatie niet langer houdbaar omdat veel mensen thuis zaten vanwege contact met positief getesten terwijl ze zelf helemaal geen last hadden. Dat dat niet meer hoeft is grote winst, want “werkend Nederland dreigt anders te veel op het tandvlees te lopen”.

CNV hield een peiling onder leden waaruit naar voren kwam dat bij 40 procent van de werkenden de werkdruk de afgelopen tijd toenam. Daarom wilde ruim twee derde dat de quarantaineregels versoepeld zouden worden. “Veel werknemers zitten klem. Ze zijn niet ziek maar mogen toch niet naar het werk. Collega‚Äôs moeten hun werk overnemen en ervaren daardoor een hogere werkdruk”, leg Fortuin uit. Dat is een bron van “frictie en spanning” op de werkvloer.

De vakbond wil ook dat het kabinet nu aan een langetermijnperspectief gaat werken. Zo zijn er volgens CNV betere maatregelen voorhanden dan lockdowns, zoals betere ventilatie, het inzetten op een gezonde leefstijl en uitbreiding van de zorgcapaciteit. “Dat zijn maatregelen waardoor de maatschappij door kan draaien en er ook geen (grond)rechten van ondernemers en burgers worden geschonden.”