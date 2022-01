Advocatenkantoor: onderzoek The Voice gaat maanden duren

Het externe onderzoek naar wangedrag achter de schermen van The Voice of Holland gaat maanden duren. Dat zegt advocatenkantoor Van Doorne, dat door producent ITV gevraagd is een onafhankelijk onderzoek te doen nadat duidelijk was geworden dat het BNNVARA-programma BOOS aandacht zou besteden aan seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice.

“We verwachten dat in het kader van het onderzoek veel interviews zullen worden afgenomen van voormalige deelnemers en van mensen die de afgelopen zeven jaar aan The Voice hebben meegewerkt”, schrijft ITV woensdag in een verklaring.

Er zijn al gesprekken gevoerd met mensen die zich hebben gemeld met verhalen over ongepast gedrag bij The Voice of Holland, The Voice Kids en The Voice Senior. Het advocatenkantoor, het Openbaar Ministerie (OM) en de politie doen onafhankelijk van elkaar onderzoek maar er is wel geregeld overleg, stelt ITV. “ITV steunt het onderzoek van de politie en het Openbaar Ministerie. Daarnaast is ITV van mening dat het bredere externe onderzoek van Van Doorne ook moet worden uitgevoerd naar gedragingen in de shows rond The Voice of Holland die misschien niet strafbaar zijn in strafrechtelijke zin, maar niettemin ongepast gedrag zijn.”

Van Doorne roept nogmaals slachtoffers en getuigen op zich bij hen te melden, en raadt hen in het geval van een zedendelict “direct aangifte te doen bij de politie”.