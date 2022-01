Apothekers bezorgd over aanhoudende tekorten geneesmiddelen

Apothekersvereniging KNMP maakt zich “ernstig zorgen” over de aanhoudende geneesmiddelentekorten in Nederland. “Voor het derde jaar op rij zijn meer dan duizend tekorten genoteerd. Hoewel er sprake is van een afname ten opzichte van een jaar eerder, ervaren wij dit niet zo aan de balie”, meldt de organisatie.

Patiƫnten, apothekers en andere zorgverleners hebben hier volgens KNMP veel last van. Het tekort aan geneesmiddelen is afgelopen jaar wel kleiner geworden vergeleken met het jaar daarvoor, toen er in totaal 1480 tekorten werden geteld.

Geneesmiddelentekorten ontstaan door problemen met productie, distributie en kwaliteit. Ook spelen er economische factoren mee. “Zodra de productie na een tekort weer op gang komt, staat Nederland vaak achteraan de rij. Ons land is door de lage prijzen voor fabrikanten en het beperkte inwoneraantal geen aantrekkelijk afzetgebied”, aldus KNMP.

De apothekers hopen dat het probleem dit jaar structureel afneemt. Geneesmiddelenfabrikanten en groothandels krijgen vanaf de zomer namelijk de verplichting om minimale voorraden aan te leggen. Dat gaat gelden voor alle geneesmiddelen die op recept verkrijgbaar zijn. Apothekers lossen de tekorten nu vaak op door onder meer medicatie met dezelfde werkzame stof van een ander merk aan te bieden.