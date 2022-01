D66’er hekelt ‘afschuwelijke drek’ nu ze woord voert over corona

D66-Tweede Kamerlid Wieke Paulusma beklaagt zich over “de drek” die zij dagelijks via social media en in de mail over zich heen krijgt sinds zij kort geleden voor haar partij het woord voert op het gebied van corona. “Dit is afschuwelijk. Dit extremisme is niet normaal.” Ook veel andere Kamerleden die zich met corona bezighouden, hebben hier last van, zei ze tijdens het coronadebat.

Paulusma heeft getwijfeld dit fenomeen te benoemen, omdat het “een eeuwig dilemma” is om extremisme aan te kaarten of juist niet. Ze is als politica ook wel wat tegengas gewend zei ze, maar al na een week woordvoerderschap is voor haar “een nieuw dieptepunt” bereikt.

Daarom is ze er steeds meer van overtuigd dat je je moet uitspreken, “tegen de haat, tegen het onbeschrijflijke seksisme en tegen de bizarre beschuldigingen die dagelijks mijn inbox vullen. Ik accepteer dit niet. Het is een verantwoordelijkheid van ons allemaal om ons hiertegen uit te spreken. Van links tot rechts. Woorden doen er toe dus wat mij betreft ook deze”, aldus de D66’er. “Voor onzin, haat en verbaal geweld is geen plek in de plenaire zaal en ook niet in de samenleving.”