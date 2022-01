De Mol zal niets zeggen over zijn gesprek met Uslu over The Voice

Talpabaas John de Mol zal niets zeggen over zijn gesprek met staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media). De twee ontmoeten elkaar woensdagmiddag over de gemelde misstanden bij het programma The Voice of Holland. Hoe laat het gesprek is, is niet bekend. “Wat ons betreft is het een gesprek tussen beiden en hebben wij niet de intentie om daarover naar buiten te treden”, aldus Talpa.

In het programma BOOS, van maker Tim Hofman, kwamen de misstanden aan bod. Meerdere vrouwen deden hun verhaal over seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen. De verhalen betroffen bandleider Jeroen Rietbergen, coaches Ali B en Marco Borsato en een regisseur.

Rietbergen stapte voor de uitzending op. Hij erkende relaties van “seksuele aard” te hebben gehad met vrouwen die betrokken waren bij het programma. RTL zette de samenwerking met coach Ali B gedurende het onderzoek stil. Tegen hem liggen twee aangiftes, waarvan een voor verkrachting.

De Mol was tot en met 2019 eindverantwoordelijk voor het programma dat hij ooit zelf bedacht. Op zijn opmerkingen dat hij weinig had kunnen doen aan de cultuur op de werkvloer omdat vrouwen zich niet meldden kreeg hij veel kritiek, onder meer via een advertentie van Talpa-vrouwen in het AD. In de paginagrote advertentie stond de tekst ‘Beste John, het ligt niet aan de vrouwen’.