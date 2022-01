Gemeente Zandvoort tevreden met verloop F1 Grand Prix 2021

De gemeente Zandvoort kijkt met een goed gevoel terug op het Grand Prix-weekeinde op 2, 3 en 4 september vorig jaar. Volgens de gemeente is alles goed verlopen.

De Formule 1-race was een van de eerste grote evenementen tijdens de coronapandemie in Nederland. Er was in dat weekend veel kritiek op de grote mensenmassa’s die te zien waren op beelden van het evenemententerrein. Achteraf zijn er volgens de gemeente nauwelijks coronabesmettingen te herleiden naar het evenement, waaruit de gemeente concludeert dat de coronamaatregelen een succes waren.

In de evaluatie staan een aantal aanbevelingen voor de gemeente en organisatie. Zo moeten bezoekers beter worden verdeeld over Zandvoort als het evenement voorbij is. Nu was het te druk op sommige plekken terwijl er op andere plekken weinig mensen waren.

Op basis van een onderzoek van de Hogeschool Breda (BUas) zegt de gemeente dat de regio een economische boost heeft gekregen door de bezoekers van het evenement. De regio zou 8,9 miljoen euro extra binnen hebben gekregen in het weekend. In de grotere regio, waar ook Amsterdam bij zit, was dit 23 miljoen euro. Het gaat dan bijvoorbeeld om bestedingen bij horecazaken en winkels.

In het onderzoek van de BUas staat dat het evenement 195.000 keer werd bezocht door 126.650 verschillende mensen.