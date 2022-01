GGD Brabant Zuidoost nodigt inwoners via sms uit voor booster

De GGD Brabant-Zuidoost gaat alle mensen in hun bestand die nog geen boosterprik hebben gehaald uitnodigen via een sms. De gezondheidsdienst meldt dat ze zo’n 30.000 mensen een bericht gaat sturen.

Nog niet iedereen die daarvoor in aanmerking komt, heeft de boosterprik gehaald, meldt de GGD in de regio Eindhoven. “Daarom nodigen we inwoners van onze regio die aan bepaalde criteria voldoen opnieuw uit, nu met een sms. Wil je de booster? Beantwoord dan met ja. Een afspraak maken is niet nodig”, staat op de website van GGD Brabant-Zuidoost.

De GGD heeft de contactgegevens van de inwoners omdat die ze eerder zelf hebben gegeven, meldt de dienst. Ze verplichten nergens toe. “Met deze sms-oproep willen we het mensen makkelijker maken die wel een vaccinatie willen, maar het maken van de afspraak lastig of vervelend vinden. Je kunt gewoon nee antwoorden als je niet naar de afspraak wil komen.”