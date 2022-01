Iets minder Covidpatiënten in ziekenhuis, minder dan 250 op ic

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is woensdag iets afgenomen, na drie dagen van lichte toenames. In totaal liggen er nu nog 1154 mensen met het coronavirus onder de leden, 9 minder dan dinsdag.

Op de intensive cares daalde het aantal Covidpatiënten met 3 tot 249, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). De laatste keer dat er minder dan 250 mensen met corona op deze afdelingen lagen was begin november.

Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal af met 6 tot 905. Het aantal mensen op deze afdelingen schommelt al enkele weken rond de 900.

Afgelopen etmaal werden er 15 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic’s. Op de verpleegafdelingen werden 133 nieuwe patiënten binnengebracht.