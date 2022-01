Kabinet kijkt naar verdere afbouw staatsbelang ABN AMRO

Het kabinet gaat bekijken of het zijn belang in ABN AMRO verder kan afbouwen. Minister Sigrid Kaag van Financiën heeft de NLFI, de stichting die de deelnemingen van de Staat in financiële instellingen beheert, gevraagd te kijken of en hoe het belang in de bank kan worden verkleind. Verdere details kan de minister niet delen, want “dit kan mogelijk nadelige effecten hebben op transacties”.

De overheid heeft nog altijd een belang van ruim 56 procent in ABN AMRO als gevolg van de nationalisatie van de Nederlandse delen van Fortis en ABN AMRO in 2008. De bank werd in 2015 naar de beurs gebracht en de Staat zou daarbij het belang stapsgewijs afbouwen. Maar sinds 2017 zijn er geen aandelen ABN AMRO meer verkocht. Wel stond in het regeerakkoord van Rutte III opgenomen dat het aandelen van de hand zou doen.

Kaag ziet nu “geen enkele aanleiding” om af te wijken van voorgaande lijnen. “Ik vind het belangrijk dat de afbouw van ABN AMRO verder ter hand wordt genomen.” Dat het niet in het huidige regeerakkoord staat, doet daar volgens de minister niets aan af. Kaag verwacht vaker geconfronteerd te worden met wat wel of niet in het akkoord staat. “Het is te dik voor een akkoord op hoofdlijnen, maar te dun voor een gedetailleerd regeerakkoord”, citeerde ze premier Mark Rutte.