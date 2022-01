Koning Willem-Alexander opent grootste zeesluis ter wereld

Koning Willem-Alexander heeft woensdag in IJmuiden de grootste zeesluis ter wereld geopend. Met een druk op de knop opende de koning de vervanger van de Noordersluis uit 1929, die te klein was geworden. Ook gaf de koning de kapitein van de Bontrup Amsterdam, het eerste schip dat door de sluis voer, een seintje dat de sluis geopend was.

De Amsterdamse wethouder Victor Everhardt (Economische Zaken) noemt de nieuwe zeesluis “van levensbelang”. “Met de nieuwe sluis is de haven van Amsterdam voor de komende honderd jaar verzekerd van toegang tot de wereldzee├źn. Schepen kunnen nu ongeacht eb of vloed op elk tijdstip doorvaren naar de Amsterdamse havenregio. Zo kunnen we als stad en als regio onze internationale economische positie versterken. En zorgen voor de ontwikkeling van een circulaire energie- en grondstoffenhub.”

Zeesluis IJmuiden moet ruimte bieden aan de steeds groter wordende zeeschepen. De bouw van de zeesluis, die een halve kilometer lang is, startte halverwege 2016 en werd afgelopen augustus afgerond. Sindsdien is de nieuwe sluis uitvoerig getest en is er geoefend met hulpdiensten.