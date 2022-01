Kuipers: effecten coronamaatregelen niet precies te becijferen

Het is niet mogelijk om precies te zeggen welke invloed coronamaatregelen hebben op het aantal besmettingen. Dat zei minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers tijdens het coronadebat. “Het precieze effect van iedere individuele maatregel hangt af van het gedrag van mensen”, zei hij in reactie op vragen van het VVD-Tweede Kamerlid Judith Tielen. Dat komt ook doordat er altijd een pakket maatregelen van kracht is, waardoor het volgens de minister onmogelijk wordt om de effecten per maatregel te onderscheiden.

Een groot aantal partijen in de Kamer wilde van het kabinet weten hoe effectief het coronatoegangsbewijs (CTB) nu eigenlijk is. Kuipers had daar geen concreet antwoord op. Er ontstond wel nog een discussie over een onderzoek van de TU Delft dat recent verscheen. Kuipers zei daar dinsdag op de persconferentie over dat het gebruik van de QR-codes kan leiden tot “wel een 15 procent dempend effect” op de verspreiding van het virus.

SP-Kamerlid Maarten Hijink wees erop dat dat percentage niet sloeg op de manier waarop het coronatoegangsbewijs nu wordt ingezet, waardoor een effect van 15 procent “never nooit niet” bereikt zal worden. Hij verweet de minister dat die de discussie niet “op een eerlijke manier” voert door ten onrechte een “hypothetisch” percentage te noemen. Kuipers stoorde zich daar zichtbaar aan en stelde dat de SP’er daarmee “grote woorden” sprak over zijn eerlijkheid.

Hoe sterk het effect van de coronatoegangsbewijzen precies is, hangt volgens de bewindsman af van de manier waarop de QR-code in de toekomst ingezet wordt en de virussituatie op dat moment. Kuipers merkte wel op dat ook een kleine percentuele vermindering bij heel veel besmettingen nog steeds een hoop zieken kan voorkomen.

SGP’er Kees van der Staaij noemde dat een “alle-beetjes-helpen-redenering”, en vroeg zich af of de voordelen nog opwegen tegen de nadelen. “Is het probleem van het CTB niet dat het te licht is in goede tijden en te zwaar in slechte tijden?” Kuipers wil de inhoudelijke discussie daarover pas later voeren, antwoordde hij.