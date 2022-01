Kuipers houdt besluitvorming corona volgende week tegen het licht

Het kabinet vertelt volgende week hoe in de toekomst besluiten genomen worden over de coronaregels. Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers stuurt dan een eerder aangekondigde brief aan de Tweede Kamer over de plannen voor “de rest van deze winter”. Over ongeveer een maand volgen nog de plannen voor de “middellangetermijn”, ofwel de periode na de winter. Dit voorjaar presenteert het kabinet plannen om eventuele toekomstige pandemieën het hoofd te bieden.

In de brief van volgende week komt een aantal onderwerpen aan de orde, zegde Kuipers toe tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer. Naast het besluitvormingsproces zal ook de manier waarop de zorgcapaciteit gecoördineerd wordt besproken worden. Hij gaat verder in op de communicatie rond de coronamaatregelen en de “sturingsindicatoren”, ofwel de doelstellingen die het kabinet heeft met het coronabeleid. De Kamer zou graag zien dat er een duidelijkere rol wordt weggelegd voor argumenten om maatregelen te versoepelen die niet direct te maken hebben met de virusbestrijding, zoals het geestelijk welzijn van mensen.

Sinds het begin van de coronacrisis verloopt de besluitvorming rond de maatregelen steeds via min of meer hetzelfde proces. Het kabinet wint advies in bij onder meer het Outbreak Management Team (OMT), bespreekt dat met betrokkenen zoals de burgemeesters in het Veiligheidsberaad en neemt vervolgens een besluit in een speciale ministeriële commissie. De besluiten worden vervolgens bekendgemaakt op een persconferentie, waarna de stukken naar de Kamer gaan en er even later een debat over plaatsvindt. Het parlement vraagt al langer om een herziening van dat proces.

De eerste stap daarin is volgens Kuipers al gezet doordat de Kamer voortaan vóór de persconferentie de OMT-stukken krijgt. Dit betekent dat de journalisten die daarbij aanwezig zijn zich beter kunnen voorbereiden, maar ook dat de Kamer meer tijd heeft om over de coronamaatregelen na te denken.