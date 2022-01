Kuipers: mogelijk extra booster na Janssen voor bezoek Duitsland

Zorgminister Ernst Kuipers gaat de Gezondheidsraad vragen of mensen die met Janssen gevaccineerd zijn een extra booster kunnen krijgen, zodat zij binnenkort wel welkom zijn in Duitsland. Voor het Janssen-vaccin volstaat een enkele prik voor een volledige vaccinatie, maar in Duitsland zijn één Janssen-prik en een booster niet voldoende voor een coronapas. Daar is in Duitsland een derde vaccinatie voor nodig.

Kuipers vindt het jammer dat Duitsland hierin een andere afweging maakt dan de rest van de Europese lidstaten. “Helaas kunnen wij dat niet veranderen.”

CDA-Kamerlid Joba van den Berg had verwacht dat er al “op hoog niveau” overleg was geweest tussen Duitsland en Nederland. Ze hoopt dat de extra boosterprik een oplossing biedt “als het verantwoord kan”, want een oplossing is volgens haar hard nodig. Vijf Nederlandse provincies grenzen aan het land. “Wij zijn zo afhankelijk van Duitsland.”