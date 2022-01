Landschapsbeheer Flevoland plaatst wildcamera’s in tuinen Lelystedelingen

Een bijzonder initiatief voor de inwoners van Lelystad! Landschapsbeheer Flevoland gaat wildcamera’s in tuinen plaatsen om een beeld te krijgen van het dierenleven in de stad. Woordvoerder Harold Boer heeft aan Omroep Flevoland laten weten dat iedereen die zo’n camera in de tuin wil zich kan aanmelden.

Leuke cijfers

Het onderzoek is al eens eerder gedaan in 2016 en 2017. Volgens Boer kwamen er toen leuke cijfers naar voren. ‘‘In 170 tuinen hing een camera, we zijn nu benieuwd of die resultaten overeenkomen of dat er een verschuiving is te zien in de cijfers”, zegt Boer. In die jaren viel op dat er opvallend weinig egels werden gespot, en de bunzing juist vaker was te zien.

Eerste aanmeldingen

Meestal zijn dit soort onderzoeken om de tien jaar, maar volgens Boer was er nu de tijd voor. ''En we weten dat mensen het leuk vinden. Ook mensen die eerder mee hebben gedaan mogen zich aanmelden. We hopen op een hoge opkomst, de eerste mensen hebben zich weer aangemeld''.

Naast het creëren van een fijne omgeving voor jezelf, kun je je tuin dus ook een prettige plek maken voor dieren.

Dierenleven stimuleren in tuin

Naast het creëren van een fijne omgeving voor jezelf, kun je je tuin dus ook een prettige plek maken voor dieren. Volgens Boer kan het dierenleven in de tuin stimuleren het best door niet alles op te ruimen. “Laat rommelige hoekjes achter. Zo kun je bijvoorbeeld herfstblad laten liggen zodat dieren zich daar kunnen verstoppen. Vogelhuisjes zijn ook altijd goed, maar voer niet overbodig.’’ Als je graag meer vogels in de tuin wil, plaats dan een nestkastje op een beschutte plek waar ze heerlijk in kunnen nestelen. In tuincentra weten ze precies welk type nestkast goed werkt voor een bepaalde vogelsoort. Het is vooral belangrijk dat je je nestkastje op het noordoosten uit de wind hangt en niet in de directe zon. Zo maak je het zo aantrekkelijk mogelijk voor vogels om in je tuin te settelen.

Ook geldt dat hoe meer groen je in je tuin hebt, des te fijner dieren het vinden om in je tuin te verblijven. Planten zorgen namelijk voor beschutting en voedsel. Wanneer je ervoor zorgt dat je bomen en struiken goed aansluiten op de bomen die je tuin omgeven, wordt je tuin heel uitnodigend voor dieren als eekhoorns en egels.

Dieren herkennen

Voor de echte liefhebbers is er veel informatie te vinden over welke dieren het meest voorkomen in Nederlandse tuinen en hoe je ze kunt herkennen. Je moet natuurlijk geluk hebben, maar wie geduldig is kan meestal al een hele hoop spotten in een dag.