Rutte: alleen verder versoepelen als de regels nageleefd worden

Of in de komende weken extra versoepelingen van de coronamaatregelen mogelijk zijn, hangt af van “drie essentiĆ«le factoren”. Het kabinet wacht op meer duidelijkheid over de risico’s van een besmetting met de omikronvariant van het coronavirus, de druk op de ziekenhuizen en de mate waarin mensen zich houden aan de regels en protocollen zoals die tot nu toe zijn opgesteld. Dat zei premier Mark Rutte tijdens het coronadebat.

Voorafgaand aan de versoepelingen die woensdag zijn ingegaan, hebben de sectoren waar het over gaat toegezegd dat regels die van kracht blijven goed nageleefd worden, zei Rutte. De ministers Conny Helder (Sport), Micky Adriaansens (Economische Zaken) en staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur) hebben daar gesprekken over gevoerd. Op dit vlak neemt het kabinet volgens Rutte “een risico”, omdat die naleving “het allerbelangrijkste” is voor versoepelingen. “Heel bepalend zal zijn of dit ook echt gebeurt.”

Over twee of drie weken hoopt Rutte dat er meer bekend is over het risico dat een omikronbesmetting leidt tot ziekenhuisopname, en daarmee toename van druk op de zorg. “Je weet dan ook of het is gelukt om inderdaad in de horeca te zitten. Anderhalve meter. Ja sorry, ongezellig maar het mot even, want anders kunnen we niet open.” Hetzelfde geldt voor de mondkapjesplicht op verschillende plaatsen, aldus de premier. Hij zegt erop te vertrouwen dat Nederlanders zich aan de regels houden, zoals dat ook in landen als Frankrijk en Oostenrijk gebeurt. “Dat zou hier ook kunnen.”